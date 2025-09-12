Tertulia de Federico: Junts se hace fuerte ante Sánchez gracias a Yolanda Díaz

Últimos audios
- Kilómetro Cero: Homenaje a Miguel de la Quadra-SalcedoJaume Segalés y su equipo hablan de cine clásico y del homenaje a Miguel de la Quadra-Salcedo.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume la actualidad.
- Prohibido Contar Ovejas:Novedades que no duermenDe Tom Odell a Fun Lovin’ Criminals, del teatro al cine y a las series: la madrugada se llena de estrenos que despiertan los sentidos
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Por fin es viernes: 'El Cautivo'Andres Arconada comenta los estrenos de la semana, entre los que destaca El Cautivo, y Ayanta Barilli y Encarna Jiménez toda la actualidad cultural.
- Crónica Rosa: Las memorias de Mar Flores remueven el oscuro pasado de todos sus protagonistasFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Beatriz Cortázar, Carlos Pérez Gimeno y Tico Chao.
- Tertulia de Federico: Junts se hace fuerte ante Sánchez gracias a Yolanda DíazFederico analiza junto a Vidal Cuadras, Dieter Brandau y Rosana Laviada el debate parlamentario que vuelve a impedir a Sánchez cumplir con su agenda.
- Especial centros de menores: Aumenta la conflictividad en los centros de MenasVanessa Vallecillo aborda el asunto que preocupa a autoridades y centros de menores: un aumento significativo de la conflictividad de los Menas.
- La República de los Tonnntos: El repaso de Espinosa de los Monteros a Sarah SantaolallaSantiago González comenta la última parida de Yolanda Díaz, el repaso de Espinosa a la novia de Javier Ruiz y otros asuntos.
- La Bolsa: El Sabadell rechaza la OPA del BBVAFederico comenta con Beatriz García la apertura del parqué madrileño.
- Suscríbase a los podcast