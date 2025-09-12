Menú

Tertulia de Federico: Junts se hace fuerte ante Sánchez gracias a Yolanda Díaz

Federico analiza junto a Vidal Cuadras, Dieter Brandau y Rosana Laviada el debate parlamentario que vuelve a impedir a Sánchez cumplir con su agenda.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Federico analiza junto a Vidal Cuadras, Dieter Brandau y Rosana Laviada el debate parlamentario que vuelve a impedir a Sánchez cumplir con su agenda.
MADRID, 10/09/2025.- La diputada de Junts Míriam Nogueras durante el debate para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo, este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados. EFE/ Borja Sanchez-Trillo | EFE

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado