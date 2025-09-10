Menú

Tertulia de Federico: Feijóo dice a Sánchez que si "tiene miedo de acabar usted mismo en el juzgado"

La voz de Feijóo que no se escuchó en la sesión de control. Federico comenta con Tomás Cuesta y Marhuenda el regreso de Sánchez al Congreso.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

La voz de Feijóo que no se escuchó en la sesión de control. Federico comenta con Tomás Cuesta y Marhuenda el regreso de Sánchez al Congreso.
Núñez-Feijóo durante la primera sesión de control del nuevo período de sesiones este miércoles en el Congreso. | EFE/ Fernando Villar

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado