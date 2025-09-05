Tertulia de Federico: Feminismo sociata en la era post Ábalos

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Los servicios informativos de esRadio resume toda la actualidad.
- Belleza: LuminusFederico habla con Amparo Palma, creadora de Luminus.
- Por fin es viernes: Nuevos estrenos de sustos de esta semanaArconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Crónica Rosa: Rocío Flores vuelve a Telecinco, la cadena que tanto le hizo sufrirFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Beatriz Cortázar, Emilia Landaluce y Tico Chao.
- Tertulia de Federico: Feminismo sociata en la era post ÁbalosFederico aborda con Maite Rico, Raúl Vilas y Rosana Laviada la sorprendente iniciativa socialista para prohibir la prostitución con alusiones al PP.
- La Bolsa: 14.875 puntos para el Ibex 35Federico comenta con Luis F. Quintero la apertura de la Bolsa.
- La República de los Tonnntos: La "algarada antisemita" del "nene de Huawei"Santiago González comenta cómo la izquierda ahonda en su antisemitismo, empezando por el Gobierno.
- Federico a las 8: La carrera fiscal clama contra la presencia de García Ortiz en la apertura del año judicialFederico aborda la previa de este acto con Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales.
- Federico entrevista a Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de FiscalesFederico entrevista a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, por el caso García Ortiz.
- Prensa económica: Los problemas de la red ferroviaria españolaFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica.
