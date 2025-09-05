Menú

Tertulia de Federico: Feminismo sociata en la era post Ábalos

Federico aborda con Maite Rico, Raúl Vilas y Rosana Laviada la sorprendente iniciativa socialista para prohibir la prostitución con alusiones al PP.

Es la Mañana de Federico

La vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, acompañada por la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona en las jornadas 'Adelante con el feminismo'. | EFE

