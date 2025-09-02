Últimos audios
- Los Libros: 'Los tres padrinos'Federico y Andrés Amorós comentan sobre la novela Los tres padrinos de Peter B. Kyne.
- Boletín de las 12:00Los servicios informativos de esRadio resumen toda la actualidad.
- Crónica Rosa: Bertín Osborne sigue hablando de su hijo sin someterse a una prueba de paternidadFederico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Paloma Barrientos y Beatriz Miranda.
- Tertulia de Federico: Un zombi llamado Sánchez pasa por TVEFederico analiza con Luis Herrero, Paco Rosell y Rosana Laviada, la entrevista de Sánchez en TVE.
- La Bolsa: Sigue la recogida de beneficios en el Ibex 35Federico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- Federico a las 8: Sánchez intenta contentar a Puigdemont y a JunquerasFederico aborda con Pablo Planas y D. Muñoz la reunión entre Illa y Puigdemont y la condonación de la deuda que aprobará hoy el Consejo de Ministros.
- La República de los Tonnntos: El fracaso de "la armada biodramina"Santiago González comenta cómo la flotilla propagandística a Gaza que salió de Barcelona sólo llegó a Barcelona.
- Prensa económica: El bocado que pega el Gobierno al bolsillo de los españolesFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica.
- Federico a las 7: Sánchez, esa víctima de la deshumanizaciónFederico analiza junto a Rosana Laviada y Vanesa Vallecillo la entrevista de Pedro Sánchez en TVE.
- Las Noticias de La Mañana: La previa del encuentro entre Illa y PuigdemontFederico y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad.
