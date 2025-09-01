Últimos audios
- Fútbol es Radio: El Var desaparece de Vallecas y el mensaje de Xabi Alonso al vestuario del MadridSergio Valentín comenta la actualidad del fútbol son Isidoro San José, Luis Herrero y Jaime Ugarte.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Es Noticia: España arde y no hay ninguna dimisiónJuan Pablo Polvorinos analiza y comenta toda la actualidad nacional e internacional.
- Madrid es Noticia: Un magrebí viola a una menor en HortalezaGonzalo Heredero analiza y comenta toda la actualidad de la Comunidad de Madrid.
- Con Ánimo de Lucro: El Gobierno enfrenta un curso marcado por la falta de presupuestos y las cesiones a los separatistasLuis F. Quintero y su equipo analizan la agenda legislativa que enfrenta el Gobierno.
- Kilómetro Cero: 01/09/2025Jaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 13:00Los servicios informativos de esRadio resumen toda la actualidad.
- Boletín de las 12:00Los servicios informativos de esRadio resumen toda la actualidad.
- Recetuits: Consejos para los alimentos envasadosFederico y Alberto hablan sobre las comidas envasadas y sus consejos para un buen uso.
- Qué me pasa, doctor: Experto en Inteligencia Artificial, llevado al mundo de la medicinaFederico y el Dr. Enrique De la Morena hablan con un experto en Inteligencia Artificial, relacionado con el mundo de la medicina.
