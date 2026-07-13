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Qué me pasa doctor

Qué me pasa, doctor: Qué le hace el alcohol a nuestro cuerpo y cómo vencer el miedo a dejarlo

Federico y el Dr. Enrique de la Morena hablan con el Dr. Gabriel Rubio, jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario 12 de Octubre.

Es la Mañana de Federico

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