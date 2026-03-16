Qué me pasa, doctor: Alergias

Últimos audios
- Mundo Natural: Contorno de ojos MediterráneusBeatriz de la Torre habla de este producto de Mundo Natural.
- Hablemos con...: Marina de la Torre por 'Auto destrucción woke: Auge y declive de los cultos posmodernos'Federico e Isabel González entrevistan a Marina de la Torre, creadora de contenido y articulista.
- Crónica Rosa: Isabel Pantoja hace cola para obtener el visado que la dejará actuar en Estados UnidosFederico e Isabel González comentan la actualidad del corazón con Beatriz Cortázar y Daniel Carande.
- Tertulia de Federico: ¿A qué obedecen las palabras del Rey sobre la conquista de México?Federico analiza con Herrero y Marhuenda las palabras del Rey con la conquista de América, por qué y por qué ahora, y cómo ha respondido Sheinbaum.
- Federico a las 7: Sheinbaum y Moncloa utilizan las palabras del ReyFederico analiza la respuesta de la presidenta mexicana a las palabras humillantes del Rey sobre el descubrimiento de América.
- Prohibido Contar Ovejas: Han pasado 30 años de todo (Pt.3), el sonido de 1996El programa repasa discos clave de 1996, del rock alternativo al punk y el pop, recordando álbumes que cumplen 30 años y marcaron una generación.
- Los titulares de la prensa del día 18/03/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día, a la presidenta mexicana no le basta con la humillación innecesaria de Felipe VI.
- Federico a las 8: Los acuerdos de Gobierno entre PP y Vox no avanzanFederico comenta cómo PP y Vox no son capaces de llegar a acuerdos tras las elecciones en Extremadura, Aragón y Castilla y León.
- La República de los Tonnntos: La cara de Pep Guardiola "como las vaquitas viendo pasar el tren"Santiago González recuerda algunos de los grande hitos de Pep Guardiola que ha vuelto a ser eliminado de la Champions por el Real Madrid.
- Federico a las 6: La presidenta de México "escupe" al Rey de EspañaFederico analiza la respuesta de Claudia Sheinbaum al rey Felipe VI tras su incomprensible humillación. Le parece poco y exige más.
- Suscríbase a los podcast