- Fútbol es Radio: Mala jornada para el fútbol español en ChampionsDani Blanco comenta toda la actualidad del fútbol con Juanma Rodríguez, Ignacio Escudero y Alfredo Somoza.
- Editorial de Juan Pablo: Puigdemont liquida la legislaturaJuan Pablo Polvorinos analiza la decisión de Junts de presentar enmiendas a la totalidad a todas las leyes que salgan del Consejo de Ministros.
- El Primer Palo (05/11/2025): Crónicas deportivescas; la carrera de la misericordia y la salvación del pueblo de NomeÁlicia Parente nos trae una nueva ficción sonora
- Madrid es noticia: Tensión en la Asamblea en pleno juicio contra el fiscal generalGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Con Ánimo de Lucro: Las compañías eléctricas presionan para la prórroga de las nuclearesLuis F. Quintero y su equipo analizan la política energética del Gobierno.
- Kilometro Cero: EXPO SAGRISHoy en Km0, tras repasar la actualidad informativa y deportiva, profundizamos en los siguientes asuntos: EXPO SAGRIS y Fantásticamente bien.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Belleza: Con Carolina López-TejeroIsabel González y Teresa de la Cierva hablan con Carolina López-Tejero, fundadora de Swan by Carolina.
- Belleza: The ScentuaryIsabel González y Teresa de la Cierva hablan de The Scentuary, un espacio dedicado a la perfumería de autor.
- Crónica rosa: Las memorias 'secretas' de don Juan Carlos que podrían ver la luz: "Están terminadas y editadas"Isabel González analiza toda la actualidad del corazón con Ana Mateu, Beatriz Cortázar y Pérez Gimeno.
