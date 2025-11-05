Menú

Prensa económica: Abogados denuncian a Hacienda ante la Administración de EE. UU. por un modelo tributario depredador

Abogados españoles elevan a 450 las demandas contra Hacienda y exportan su batalla legal a Estados Unidos.

Es la Mañana de Federico

Abogados españoles elevan a 450 las demandas contra Hacienda y exportan su batalla legal a Estados Unidos.
FOTODELDÍA MADRID, 08/10/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a su llegada a la sesión de control al gobierno celebrada este miércoles en el Congreso. EFE/Chema Moya | EFE

