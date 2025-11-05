Últimos audios
- El Primer Palo (04/11/2025): el Ring; Panterita combate el sábadoJaime Ugarte habla con Jero García del combate del sábado
- Madrid es Noticia: Juan Lobato y la número 2 del PSOE de Madrid testifican en el juicio al fiscal generalGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña centrada en el juicio al fiscal general del Estado.
- Con Ánimo de Lucro: El Gobierno hunde la economía en una montaña de regulacionesLuis F. Quintero y su equipo analizan el impacto del exceso de regulación en el crecimiento económico.
- Kilometro Cero: 'Mejor no decirlo'Jaume Segalés y su equipo hablan de Mejor no decirlo y de la Madrid Hotel Week.
- Boletín de las 13:00Noelia Buatista resume toda la actualidad.
- Hablemos con...: Nacho Montes por 'Flores bajo la nieve'Isabel González entrevistan a Nacho Montes por Flores bajo la nieve, novela sobre la amistad y el amor sin límites.
- Crónica Rosa: Las (des)memorias de campechano que todo lo inundanIsabel González analiza toda la actualidad del corazón con Alaska y Pérez Gimeno.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Tertulia de Federico: Torres afirma que lo hizo "por el interés general"Rosana Laviada analiza la reacción del ministro Ángel Víctor Torres con Alejandro Entrambasaguas, Marhuenda y Alejandro Vara. Entrevista a Tellado.
- Las Noticias de La Mañana: Un audio de Torres a Koldo García revela la implicación del ministro en los pagosLos mensajes revelan la insistencia del exasesor para que el entonces presidente canario agilizara el pago por las mascarillas.
