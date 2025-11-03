Últimos audios
- Recetuits: Nuevas tabernas madrileñas.Isabel González habla con Alberto Fernández de la apertura de cinco tabernas en Madrid.
- Qué me pasa, doctor: Unidad contra el dolorHablamos con el jefe del servicio de anestesia y reanimación de la Fundación Jiménez Díaz, Luis Enrique Muñoz Alameda.
- Crónica Rosa: Los cumpleaños de Leonor y la reina Sofía, un misterio y un problema de comunicación de la Casa RealIsabel González analiza toda la actualidad del corazón con Ana Mateu, Beatriz Cortázar y Pérez Gimeno.
- Prensa económica: Hacienda censura a la Universidad de Sevilla por una charla sobre sus "abusos" a los contribuyentes.La prensa salmón comenta la presión de la Agencia Tributaria para cancelar una jornada titulada 'Hacienda contra el pueblo'.
- Las Noticias de La Mañana: La presión por la gestión de la DANA y las encuestas acorralan a Carlos Mazón.Rosa Laviada y el equipo de La Mañana comentan la encuesta que precipita la dimisión de Carlos Mazón en Valencia
- Tertulia de Federico: Mazón dimite, el Fiscal General del Estado NORosana Laviada analiza con Carlos Cuesta, Maite Rico y Bieito Rubido la dimisión de Mazón y la llegada del fiscal al Supremo.
- La República de los Tonnntos: La "mentira clamorosa" de Sánchez sobre las sanciones a Delcy RodríguezSantiago González recuerda algunos hitos de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado de la que "no salió indemne".
- Federico a las 8: Arranca el juicio contra el fiscal general del EstadoRosana Laviada analiza los detalles de la cita y con Maite Loureiro avanza el contenido de la comparecencia de Carlos Mazón.
- Federico a las 7: García Ortiz y Mazón, día clave para su futuroRosana Laviada explica lo mucho que tienen ambos en común. Con Vanessa Vallecillo y Silvia Riveiro.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en la comparecencia del Fiscal General en el TS.
