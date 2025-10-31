Últimos audios
- Jiménez Losantos entrevista al alcalde de Palma, Jaime Martínez LlabrésFederico entrevista a Jaime Martínez Llabrés, alcalde de Palma de Mallorca, en el programa especial desde la capital balear.
- Jiménez Losantos entrevista a la presidenta de Baleares, Marga ProhensFederico entrevista a la presidenta de Islas Baleares, Marga Prohens, en el programa especial de Es la Mañana desde Palma de Mallorca.
- Federico a las 8: Sánchez, a lo Pantoja en el Senado: "No me consta"Federico comenta las respuestas de Pedro Sánchez en la comisión Koldo en el Senado.
- Prensa Económica: El BCE anuncia el euro digital para 2029 con "dinero programable"Federico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en el euro digital.
- Las Noticias de La Mañana: Preocupación en el Tribunal de Cuentas por la investigación de la financiación del PSOEFederico y el equipo de La Mañana comentan las principales noticias de la actualidad centrada en la supuesta financiación ilegal del PSOE.
- Federico a las 7: Sánchez miente y muestra una actitud chulesca en el SenadoFederico analiza la comparecencia de Pedro Sánchez en la comisión Koldo en el Senado.
- Los titulares de la prensa del día 31/10/25Vanessa Vallecillo y Silvia Riveiro comentan los principales titulares y noticias centradas en la declaración de Sánchez en el Senado.
- Federico a las 6: Sánchez falta el respeto a todo el mundo en el SenadoVanessa Vallecillo comenta la declaración de Pedro Sánchez en la comisión Koldo en el Senado.
- El Primer Palo (30/10/2025); programa completo: El Madrid valora una demanda multimillonaria contra UEFATertulia con Sergio Fernández, Paul Tenorio y María Trisac
- La diana económica: La hipocresía de los socialistas con los pagos en efectivoCarlos Cuesta comenta con Luis F. Quintero las prácticas del PSOE en el día de la comparecencia de Sánchez en el Senado, y el paro en la Eurozona.
