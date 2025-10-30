Menú

Prensa económica: Los bancos centrales pierden la fe en su propia moneda y se lanzan a comprar oro

Rosana Laviada comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en el aumento del dinero barato.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Rosana Laviada comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en el aumento del dinero barato.
Un comerciante muestra un lingote de oro de un kilogramo en la tienda de oro Galeri 24 en Yakarta, Indonesia, este jueves. El precio al contado del oro ha superado los 4.000 dólares estadounidenses por onza por primera vez. | EFE

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado