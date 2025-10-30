Últimos audios
- Tertulia de Federico: Sánchez en el Senado dice que "esto es un circo"Rosana Laviada analiza con Carmelo Jordá y Rubén Arranz la comparecencia de Pedro Sánchez en la Comisión del Caso Koldo.
- El Primer Palo (29/10/2025); Programa completo; Vinicius pide perdónTertulia con Sergio Fernández, Paul Tenorio, Paco Rabadán y Dani Blanco
- La Bolsa: Recogida de beneficios por encima de los 16.000 puntosRosana Laviada comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño.
- La República de los Tonnntos: Sánchez, en modo "parapeto" con las víctimas, con los Reyes y con MazónSantiago González comenta la previa de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado y cómo se oculta.
- Federico a las 8: Cita en el Senado con Sánchez dispuesto a ... ¿mentir?Rosana Laviada avanza con Maite Loureiro y Leticia Barquín cómo han preparado sus intervenciones Gobierno y oposición.
- La España quemada no está quemada: os contamos la situación real y por qué hay que seguir viajando allíNuestro podcast desvela la realidad de zonas afectadas por fuegos: gran parte de su encanto natural permanece intacto y hay ir y que apoyarles.
- Prensa económica: Los bancos centrales pierden la fe en su propia moneda y se lanzan a comprar oroRosana Laviada comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en el aumento del dinero barato.
- Las Noticias de La Mañana: Violación en grupo en Navarra por parte de magrebíesRosana Laviada y el equipo de La Mañana comentan otras noticias de la actualidad como la última violación en grupo en Navarra por parte de magrebíes.
- Federico a las 7: Mazón no puede seguir, pero Sánchez tampocoRosana Laviada analiza cómo Moncloa ha vuelto a intentar dominar el relato de la dana en el funeral de Estado. Con Vanessa Vallecillo y Silvia Riveiro
- Los titulares de la prensa del día 30/10/25Daniel Muñoz y Silvia Riveiro comentan los principales titulares y noticias de la prensa digital e impresa centrada en el funeral de Valencia.
