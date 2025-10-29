Últimos audios
- Tertulia de Federico: Sánchez y su Gobierno fingen en pleno aniversario por la danaFederico analiza con Rosana Laviada, Carlos Cuesta y Alejandro Entrambasaguas la corrupción del Gobierno y la Sesión de Control en el Congreso.
- Prohibido Contar Ovejas: Los que se fueron, la música que quedóDe The Flamingos a Roberta Flack, pasando por The Jam o King Crimson: un viaje musical por artistas que siguen vivos en la memoria.
- La Bolsa: El Ibex 35 se mantiene en los 16.000 puntosFederico comenta con Luis F. Quintero la apertura del parqué madrileño que se mantiene en "máximos históricos".
- La República de los Tonnntos: El Gobierno y la masoneríaSantiago González comenta los vínculos del Gobierno con la masonería y otros comentarios de tonnntos patrios como Irene Montero.
- Federico a las 8: Las víctimas de la dana relatan cómo está Valencia un año despuésFederico recoge testimonios de víctimas de la Dana un año después.
- Prensa económica: La receta de Sánchez para la vivienda ya fracasó en HolandaFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica centrada en la crisis de la vivienda.
- Las Noticias de La Mañana: La corrupción del PSOE en el Tribunal SupremoFederico y el equipo de La Mañana comentan las principales noticias de la actualidad centrada en la corrupción socialista.
- Federico a las 7: Dana, un año despuésFederico denuncia con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo que un año después todo continúa igual tras la riada mortal.
- Los titulares de la prensa del día 29/10/25Daniel Muñoz y Silvia Riveiro comentan los principales titulares y noticias de la prensa que recuerda la tragedia de la DANA en Valencia.
- Reportajes en Es la Mañana: Primer aniversario de la dana. Olvido sin justiciaVanessa Vallecillo nos acerca un año después a la zona cero de la Dana arrojando una verdad desgarradora: volvería a pasar lo mismo.
