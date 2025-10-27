Menú

Prensa Económica: El dato que demuestra la intervención estatal en el precio de la vivienda

Federico comenta con Luis F. Quintero las causas del aumento del precio de la vivienda y la victoria de Milei.

Es la Mañana de Federico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado esta mañana, en Málaga, las obras de una promoción de 530 viviendas de alquiler asequible, que se están construyendo en el distrito Teatinos-Universidad. | EFE

