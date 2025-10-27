Últimos audios
- Con Ánimo de Lucro: ¿Incrementará Sánchez el gasto en Defensa?Analizamos el compromiso en Defensa del Gobierno.
- Kilometro Cero: 'La Protagonista'Jaume Segalés y su equipo hablan de Pendientes de un Hilo, un festival de títeres y objetos pendientes que vamos a poder disfrutar en Madrid.
- Recetuits: 'Los Gabrieles'Federico habla con Alberto Fernández sobre la reapertura del bar Los Gabrieles, un establecimiento del Madrid castizo.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Qué me pasa, doctor: Fundación ProdisFederico y el Dr. Enrique de la Morena hablan con Gabriel Castañón González, vicepresidente de la Fundación Prodis.
- Crónica Rosa: El discurso de Leonor en los Premios Princesa de AsturiasFederico analiza toda la actualidad del corazón con Ana Mateu, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Tertulia de Federico: Milei, única esperanza para los argentinosFederico analiza junto a Luis Balcarce y Tomás Cuesta las elecciones legislativas en Argentina donde ha triunfado el partido de Milei.
- La Bolsa: El Ibex 35, al borde de los 16.000 puntosFederico comenta con Luis F. Quintero comenta la apertura del parqué madrileño.
- La República de los Tonnntos: La última mentira de Pedro SánchezSantiago González comenta la última mentira de Pedro Sánchez sobre el catalán en la UE.
