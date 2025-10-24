Últimos audios
- Por fin es viernes: : 'Deliver Me From Nowhere'Arconada comenta Deliver Me From Nowhere, sobre Bruce Springsteen y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Crónica Rosa: El problema que podría tener Isabel Preysler por sus memoriasFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Beatriz Cortázar, Emilia Landaluce y Tico Chao.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Tertulia de Federico: Puigdemont y Sánchez fingen que rompenFederico analiza con Rosana Laviada, Rubén Arranz y Alessia Putin el aumento de la tensión entre Junts y PSOE.
- Especial centros de menores: Entrevista a Hanan SerroukhFederico entrevista a Hanan Serroukh, ex tutelada y colaboradora durante 20 años con las FCSE contra el terrorismo yihadista.
- La Bolsa: El Ibex 35, por debajo de los 15.800 puntosFederico comenta con Beatriz García la apertura del parqué madrileño.
- La República de los Tonnntos: Mariano Moreno Pavón y los cursos de formación de BarrabésSantiago González trae a Mariano Moreno Pavón, el socialista que preside ENUSA.
- Federico a las 8: Sánchez ante el interrogatorio del Senado dice que contestará "todo"Rosana Laviada comenta el interrogatorio previsto para Pedro Sánchez en el Senado dentro de unos días.
- Prensa Económica: La UE quiere ayudar ahora a las nuclearesFederico analiza con Beatriz García la prensa económica centrada en el informe de LM sobre las nucleares.
- Las Noticias de La Mañana: La "marchenada" que podría preparar el TS con la corrupción socialistaFederico y el equipo de La Mañana comentan las otras noticias de la actualidad
