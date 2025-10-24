Menú

Prensa Económica: La UE quiere ayudar ahora a las nucleares

Federico analiza con Beatriz García la prensa económica centrada en el informe de LM sobre las nucleares.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Federico analiza con Beatriz García la prensa económica centrada en el informe de LM sobre las nucleares.
September 16, 2021, Saucedilla, Caceres, Spain: View of the Nuclear Power Plant of Almaraz in Caceres. .Property of Iberdrola GeneraciÃ³n Nuclear, S.A.U. (53%), Endesa GeneraciÃ³n, S.A.U (36%) and Gas Natural Fenosa GeneraciÃ³n, S.L.U. (11%) | Cordon Press

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado