- Crónica Rosa: Isabel Preysler, amor y celos con Mario Vargas LlosaFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González y Paloma Barrientos.
- Tertulia de Federico: Leire, esa mujer, esa fontaneraFederico analiza con Luis Herrero y Julián Quirós las revelaciones sobre las cloacas del PSOE.
- Telele: Cocineros de serie y recetas con historiaDe Walter White a Carmy en The Bear: Alma sirve un menú de platos televisivos que se han vuelto icónicos.
- Las cosas de Palacios: Canciones con huesos, ritmo y mala lecheDe Bones a Burn the Witch, Dani explora cómo el rock y el pop le han puesto melodía al esqueleto
- El Resplandior: Clásicos del terror con nueva pielDe Drácula a Frankenstein, Juanma repasa cómo los monstruos se reinventan sin perder su alma maldita.
- Notas (musicales) a pie de página: Del pogo al sintetizador, el nuevo punkRamones, Peaches o Viagra Boys: Isaac traza una línea salvaje entre el punk clásico y sus herederos más ruidosos.
- Prohibido Contar Ovejas: De monstruos, punk y pastelillos de limónDe criaturas, punk sin reglas, recetas míticas de series y una de huesos: una noche de terror, ruido y gula en Prohibido Contar Ovejas.
- El Primer Palo (22/10/2025); programa completo: El Real Madrid gana por la mínima a la JuveTertulia con Alfredo Somoza, Sergio Fernández, Paul Tenorio y María Trisac
- Jiménez Losantos entrevista a Alberto RojasFederico habla con el enviado especial de El Mundo a la Guerra de Ucrania, Alberto Rojas, que cuenta la última agresión de Rusia.
- Las Noticias de La Mañana: Mertxe Aizpurua exige que se prohíban actos franquistasFederico comenta cómo Mertxe Aizpurua, condenada por apología del terrorismo, exige que se prohíban actos franquistas por respeto a las víctimas.
