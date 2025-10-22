Últimos audios
- Las noticias de Herrero: La Policía analiza el móvil y las redes sociales de Sandra PeñaLuis Herrero entrevista a Isaac Villar, tío de Sandra.
- Editorial Luis Herrero: Junts vuelve a amenazar al GobiernoLuis Herrero analiza la sesión de control al Gobierno en el Congreso.
- El Primer Palo (21/10/2025): el Ring; La película de Poli DiazJaime Ugarte nos habla de la película de Poli Diaz en la que también interviene
- El Primer Palo (21/10/2025): coche escobaDani Blanco nos trae las ultimas noticias
- Fútbol es Radio: Dura derrota del Atlético en ChampionsDani Blanco analiza toda la actualidad del fútbol con Alfredo Somoza, Luis Colom y Sergio Heras.
- Madrid es Noticia: Ayuso recurrirá ante la Justicia la declaración de Lugar de Memoria de la Real Casa de CorreosGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña centrada en la nueva cortina de humo de Sánchez usando la memoria histórica.
- Es Noticia: Gobierno "de corrupción para rato" limpiándolo todoJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en las revelaciones de Sánchez sobre el encargo a Leire y el lapsus de Yolanda Díaz.
- Editorial de Juan Pablo: Una cloaca para limpiarlos a todosJuan Pablo Polvorinos analiza la estrecha relación de Leire Díez con el PSOE mientras trataba de sobornar a Grinda cuya denuncia enterró la Fiscalía.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Con Ánimo de Lucro: Nuevo sablazo del Gobierno a los autónomosAnalizamos la situación que viven los autónomos en España.
- Suscríbase a los podcast