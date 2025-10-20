Menú

Prensa económica: Incertidumbre en el BBVA tras fracasar la OPA sobre el Banco Sabadell

El banco piensa qué hacer con el recurso ante el Supremo sobre las condiciones que impuso el Gobierno para aprobar la OPA.

Es la Mañana de Federico

Europa Press

