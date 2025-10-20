Últimos audios
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: Roban nueve joyas de la colección de Napoleón en el LouvreLuis Herrero entrevista a Ana Trigo, especialista en arte y antigüedades y autora del libro "Ladrones de arte".
- Editorial Luis Herrero: El Supremo ya atisba indicios de financiación irregular en el PSOELuis Herrero analiza las últimas informaciones sobre una posible caja B en el PSOE.
- Fútbol es Radio: Madrid y Barça ganan antes del Clásico ¿Quién llega mejor?Dani Blanco analiza toda la actualidad del fútbol con Luis Herrero, Juanma Rodríguez y José Luis Garci.
- Madrid es Noticia: La izquierda, junto con Vox, ataca a Ayuso por su viaje a EEUUGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña centrada en los ataques de la izquierda a Ayuso por su viaje a EEUU buscando inversiones.
- Editorial de Juan Pablo: El Supremo ya ve indicios de caja B y financiación irregular en el PSOEJuan Pablo Polvorinos analiza la providencia del juez que señala que los pagos en metálico a Ábalos y Koldo no constan en la documentación del PSOE.
- Es Noticia: Sánchez habla del cambio horario mientras el TS atisba financiación irregular en el PSOEJuan Pablo repasa la actualidad centrada en cómo Sánchez intenta una nueva cortina de humo mientras el TS atisba financiación irregular en el PSOE.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Con Ánimo de Lucro: El Gobierno ridiculiza la crisis de vivienda en su nueva campañaAnalizamos el problema de la vivienda y las medidas necesarias para solucionarlo.
- Kilómetro Cero: Semana de la Proximidad de MadridJaume Segalés y su equipo hablan de Semana de la Proximidad de Madrid y Nueva Ley de Movilidad.
