- Prensa económica: ¿De verdad se ha terminado la OPA de nunca acabar?LM publica cómo el procedimiento de infracción abierto en Europa y el recurso del BBVA en el TS podrían seguir escribiendo capítulos en la OPA.
- Federico a las 8: Sánchez, al Senado. ¿Dirá la verdad?Federico comenta con Daniel Muñoz la futura comparecencia de Sánchez en el Senado.
- La República de los Tonnntos: Las "taradas" que atacaron un cuadro de Colón en el Museo NavalSantiago González comenta cómo han reaccionado a la detención de las dos atacantes del Museo Naval y comentarios de otros tonnntos patrios.
- Las Noticias de La Mañana: Campaña del PSOE contra el juez Puente por su estupor ante que Ábalos siga siendo diputadoFederico comenta cómo tanto desde el Gobierno como desde el PSOE atacan al juez del TS por su reflexión sobre Ábalos tras dejarlo en libertad.
- Federico a las 7: Sánchez en la comisión del SenadoFederico analiza cómo Sánchez acudirá al Senado el 30 de octubre para someterse a las preguntas del PP sobre los casos de corrupción que le acorralan.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en la decisión del TS de dejar en libertad a Koldo tras negarse a declarar.
- Federico a las 6: Pedro Sánchez no va a abandonar el poderFederico analiza cómo la izquierda está tomando las calles de forma violenta, hoy con la excusa de Palestina, para aferrarse al poder.
- El Primer Palo (16/10/2025); programa completo: El juez ve dos delitos en el fichaje de Griezmann por el BarçaTertulia con Sergio Fernández, Paul Tenorio y María Trisac
- La diana económica de Rallo: El enésimo 'tortazo' de Sánchez con la recaudaciónCarlos Cuesta comenta con Juan R. Rallo el maltrato que sufren los autónomos con el alza de cotizaciones, y el encarecimiento de la cesta de la compra
- Tertulia de Cuesta: Koldo y Ábalos en libertad... de momentoCarlos Cuesta analiza la actualidad con Fran Carrillo y Raúl Vilas centrada en la corrupción que rodea al PSOE.
