Menú

Prensa económica: Hacienda retiene la devolución de la renta a 1,7 millones de contribuyentes

LM publica cómo la AEAT mantiene pendientes las devoluciones de la Renta de 2024 para 1,7 millones de contribuyentes.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

LM publica cómo la AEAT mantiene pendientes las devoluciones de la Renta de 2024 para 1,7 millones de contribuyentes.
María Jesús Montero, este martes | LD/Agencias

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado