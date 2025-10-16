Últimos audios
- Belleza: La IA aplicada a la medicina estéticaTeresa de la Cierva trae al doctor Jaime Tufet, médico especialista en Medicina Estética que habla de Poom, cosmética coreana basada en la ciencia.
- Belleza: Sélavy, trufas nutritivas que cuidan nuestra saludTeresa de la Cierva habla con María de Barreda Artola y Salomé Prada Potteche de Sélavy, cuidarnos con hongos medicinales.
- Crónica Rosa: Irene Rosales se rebela contra la prensa tras salir a la luz su nueva relaciónFederico e Isabel comentan con Beatriz Miranda y Carlos Pérez Gimeno la actualidad del mundo del corazón.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- El Resplandior: Tron: luces, sintetizadores y legado digitalJuanma se adentra en el universo Tron: pionera del CGI, música de Daft Punk y una estética que marcó la cultura pop.
- Las cosas de Palacios: De Aronofsky a Spielberg. Cuando el cine se sale del guionDani repasa a los directores que cambiaron de registro sin perder su esencia: de Raimi al drama de Spielberg o Aronofsky.
- Telele: Las chicas de oro, Humor, amistad y libertad sin filtrosAlma repasa cómo Las chicas de oro rompieron moldes con humor, sexo y amistad. Televisión pionera y más feminista que nunca.
- Notas (musicales) a pie de página: El piano como protagonista. Emoción, ritmo y electrónicaIsaac explora el piano en todas sus formas: del clásico al electrónico, de las versiones pop a los temas donde brilla como estrella
- Soluciones de Inversión personalizadas con JP FINANCIALCarlos Cuesta entrevista a Javier Rumbo y Pedro Muñoz, de JP FINANCIAL, que adaptan a cada cliente la gestión de activos y planificación financiera.
- Prohibido Contar Ovejas: De las chicas de oro al color púrpura: cine, música y televisión sin etiquetasDe Las chicas de oro al universo de Aronofsky o Spielberg: Alma, Dani, Isaac y Juanma repasan historias entre la música, el cine y la tele.
