Prensa Económica: Yolanda Díaz ataca a la IA

Últimos audios
- Tertulia de Federico: Feijóo a Sánchez, "en su ministerio de Transportes corren los billetes como en los prostíbulos"Federico a analiza con Raúl Vilas y Marhuenda el nuevo rifirrafe entre Feijóo y Sánchez en la sesión de control al Gobierno.
- Prensa Económica: Yolanda Díaz ataca a la IALM publica cómo Yolanda Díaz ataca a la IA porque "100 palabras en ChatGPT le cuesta al planeta una botella de agua".
- El Primer Palo (14/10/2025); programa completo: España golea a BulgariaTertulia con Paul Tenorio, Paco Rabadán, Alfredo Somoza y María Trisac
- Las Noticias de La Mañana: Trump amenaza a España con nuevos arancelesFederico comenta cómo Donald Trump ha vuelto a amenazar a España con nuevos aranceles si Sánchez no aumenta la inversión en gasto militar.
- La República de los Tonnntos: Huelga general de la izquierda... "contra el genocidio en Gaza"Santiago González comenta los motivos por los que se manifiestan los sindicatos y no es por motivos laborales.
- Federico a las 8: El clan del Peugeot, más cerca de la cárcelFederico analiza junto a Daniel Muñoz la declaración de José Luis Ábalos ante el juez.
- Federico a las 7: Ábalos, a las puertas de prisiónFederico analiza cómo Ábalos podría ir hoy ir a prisión tras declarar nuevamente en el Tribunal Supremo.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en la declaración de Ábalos ante el TS.
- Federico a las 6: Pedro Sánchez reconoce que él también ha cobrado en metálicoFederico analiza la entrevista-masaje de la Cadena Ser a Sánchez en el que reconoció haber recibido dinero en metálico.
- Las consecuencias económicas del sanchismo, con Domingo Soriano: El sablazo del Gobierno a los autónomosCarlos Cuesta comenta con Domingo Soriano las subidas de cuotas a los trabajadores por cuenta propia, y la posible huelga de los funcionarios.
