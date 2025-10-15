Menú

Prensa Económica: Yolanda Díaz ataca a la IA

LM publica cómo Yolanda Díaz ataca a la IA porque "100 palabras en ChatGPT le cuesta al planeta una botella de agua".

Es la Mañana de Federico

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, asiste a la presentación del libro 'Ellas quieren. El liderazgo excepcional de las políticas', de Ángela Paloma. | EFE

