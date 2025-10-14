Prensa económica: Fedea propone un nuevo sistema de pensiones

Últimos audios
- Jiménez Losantos entrevista Federico Trillo por 'Memorias de anteayer'Federico entrevista al expresidente del Congreso de los Diputados y exministro de Defensa de Aznar, Federico Trillo, por sus Memorias de anteayer.
- Prohibido Contar Ovejas: Un banquete de terror para cinéfilos valientesDe Freaks a Posesión Infernal, pasando por Critters o La Tienda de los Horrores: nuestro menú ideal para una noche de Halloween entre sustos y risas.
- La República de los Tonnntos: "El CIS pretende prefabricar una realidad"Santiago González comenta la huida de Sánchez el 12-O, la delirante encuesta del CIS y otros asuntos.
- Federico a las 8: La corrupción del PSOE no cabe en mil sobresFederico y Daniel Muñoz comentan las nuevas informaciones sobre la corrupción que cerca a Sánchez y su entorno político y familiar.
- Las Noticias de La Mañana: Un TS dividido afronta el histórico juicio contra el fiscal general del EstadoFederico comenta la información de Libertad Digital sobre cómo el TS llega dividido al juicio a García Ortiz.
- Prensa económica: Fedea propone un nuevo sistema de pensionesLM publica cómo el estudio propone replicar fórmulas ya vigentes en Suecia, Letonia o Italia para evitar el colapso de la Seguridad Social.
- Federico a las 7: Paz en Gaza, un buen comienzoFederico aborda junto a Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo los retos futuros ante la paz en oriente próximo.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Sergio Heras repasan los titulares del día centrados en la cumbre de Gaza celebrada en Egipto.
- Federico a las 6: EL discurso ridículo de Sánchez ante TrumpFederico analiza la liberación de los rehenes israelíes en manos de los terroristas de Hamás y el saludo de Sánchez con Trump en Egipto.
- El Primer Palo, programa completo (13/10/2025): Escándalo con la constructora del Camp NouTertulia con Sergio Fernández, Paco Rabadán y María Trisac
- Suscríbase a los podcast