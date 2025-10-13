Prensa económica: Así presionan los acreedores de España al TS de EEUU para que Sánchez pague

Últimos audios
- Al Alimón: La retirada de MoranteFederico y Amorós comentan el adiós de Morante de la Puebla en Las Ventas tras cortar dos orejas a un toro en la Corrida de la Hispanidad.
- Federico a las 8: Sánchez, el faraón de la corrupciónFederico analiza con Daniel Muñoz los casos de corrupción del entorno familiar y político de Pedro Sánchez.
- La República de los Tonnntos: La mentira de la Casa Real sobre la felicitación del Premio NobelSantiago González comenta las reacciones la concesión a María Corina Machado y el silencio de la Casa Real.
- Las Noticias de la Mañana: La mujer de Koldo gestionaba la logística de los encuentros sexuales de ÁbalosFederico comenta las nuevas revelaciones sobre la corrupción del PSOE con el patrimonio del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
- Prensa económica: Así presionan los acreedores de España al TS de EEUU para que Sánchez pagueLM publica cómo los acreedores denuncian las tácticas dilatorias del gobierno de Sánchez y llaman al cumplimiento de las sentencias.
- Federico a las 7: Con el Rey no se puede ser cortesano, hay que decirle la verdadFederico analiza el 12 -O y el premio Nobel a María Corina Machado junto a Rosana Laviada y a Vanessa Vallecillo.
- Los titulares de la prensa del díaDaniel Muñoz y Sergio Heras repasan los titulares del día centrados en los detalles que se vieron en el desfile militar del 12 de octubre.
- Federico a las 6: Sánchez huye del Palacio de Oriente en 12 de OctubreFederico analiza cómo el ‘galgo de Paiporta’ volvió a demostrar su cobardía el día de la Fiesta Nacional para no encontrarse con la prensa.
- Reportajes en Es la Mañana: Los tripulantes de cabina tienen más riesgo de cáncerVanessa Vallecillo recoge las peticiones de los tripulantes de cabina que el Gobierno desoye.
- El Programa de Cuesta: ¿la imputación de Sánchez y prisión para Koldo y Ábalos?Carlos Cuesta comenta cómo se complica el horizonte judicial para Pedro Sánchez.
