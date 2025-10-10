Prensa económica: La curva del pato, la maldición que persigue a Red Eléctrica

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Por fin es viernes: 'Wiked', el musical que va a arrasar en MadridArconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Crónica Rosa: Paulina Rubio, inquiokupa de lujoFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Emilia Landaluce, Beatriz Cortázar y Tico Chao.
- Tertulia de Federico: Ábalos, generoso con tu dineroFederico analiza con Luis Herrero e Inda las conversaciones que recoge el nuevo informe de la UCO de Ábalos y Koldo hablando de sus prostitutas.
- Prohibido Contar Ovejas: "Del Cinebeat de Mérida al directo de Carlos Vudú. Una noche redonda"Alma, Dani, Isaac y Juanma nos llevan de Mérida al estudio: Cinebeat, teatro, estrenos y el directo de Carlos Vudúpresentando su nuevo disco III.
- Al Alimón: Morante, ante el reto de hacer historia de nuevo en Las Ventas el 12-OFederico y Amorós comentan el final de la Feria de Otoño 2025 y de la temporada taurina en Madrid con el doblete de Morante el 12-O.
- Prensa económica: La curva del pato, la maldición que persigue a Red EléctricaRed Eléctrica está frenando la entrada y la salida de las renovables debido a las tensiones en el sistema. Aumenta el miedo a otro apagón.
- Las Noticias de La Mañana: El Gobierno de Netanyahu aprueba el acuerdo para la vuelta de rehenesFederico comenta cómo el Gobierno israelí de Netanyahu ha aprobado el acuerdo para la vuelta de rehenes en manos de Hamás.
- Especial centros de menores: Así es crecer en un centro de menoresLola y Esmeralda han sido tuteladas toda su infancia. A pesar de su diferencia de edad, su relato nos ayuda a ver la evolución del sistema de tutela.
- La República de los Tonnntos: Barbie Gaza exhibe su ignoranciaSantiago González comenta la participación de la activista en la televisión, la desmemoria histórica de la izquierda y otros asuntos.
