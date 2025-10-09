Prensa económica: La CNMV amenaza con sancionar a Sabadell y BBVA

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Belleza: Con Victoria TrasmonteFederico, Isabel y Teresa de la Cierva hablan con Victoria Trasmonte Directora del departamento de medicina estética de la Fundación Jiménez Díaz.
- Belleza: The beauty conceptFederico, Isabel González y Teresa de la Cierva hablan con Paz Torralba, creadora de The Beauty Concept.
- Crónica Rosa: El misterioso acompañante de Eva GonzálezFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Paloma Barrientos y Carlos Pérez Gimeno.
- El Resplandior: LEGO Gaming: nostalgia en piezasJuanma visita el OXO Museo de Madrid para descubrir la expo de LEGO y videojuegos. Cuando los píxeles se vuelven ladrillos.
- Telele: Cuando cambiaron de actor y nadie dijo nadaDe Friends a Juego de Tronos: repasamos los cambios de actor más locos de la TV y las series que fingieron que nada pasaba.
- Las cosas de Palacios: Kyuss y el rugido del desiertoDani viaja al origen del stoner rock con Kyuss: guitarras bajo el sol, fuzz y leyendas que marcaron el sonido del desierto.
- Tertulia de Federico: Mazón se auto exculpa,"jamás di una orden a Pradas"Comentamos las dos entrevistas con el presidente valenciano con motivo del 9 de octubre, Día de Valencia. Carlos Cuesta y Julián Quirós.
- Prohibido Contar Ovejas: Actores que cambian sin avisar, guitarras del desierto y Nueva York al otro lado del microDe los cambios de actor en la tele al rock del desierto con Kyuss, LEGO en el museo y la banda sonora de Nueva York. Una noche con ritmo y sorpresas.
- La República de los Tonnntos: ¿Qué tiene Pilar Alegría contra el cerdo que lo prohíbe en comedores de Ceuta?Santiago González comenta la decisión del Gobierno de eliminar la carne de cerdo de los comedores de Ceuta y otros asuntos de la actualidad.
