Menú

Prensa económica: Así operan las tramas de empadronamientos falsos para cobrar el IMV

LM publica cómo pese a que el Gobierno de Sánchez lo niega, cada vez hay más casos de fraudes con los empadronamientos para recibir ayudas sociales.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

LM publica cómo pese a que el Gobierno de Sánchez lo niega, cada vez hay más casos de fraudes con los empadronamientos para recibir ayudas sociales.
Milanuncios

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Últimos audios

Lo más escuchado