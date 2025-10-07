Prensa económica: Burla al propietario, tendrán que negociar con los okupas

Últimos audios
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Los Libros: 'El mundo según Camba'Federico y Andrés Amorós comentan el libro El mundo según Camba, que recoge numerosos textos de Julio Camba.
- La inversión con JP FinancialFederico entrevista a Pedro Muñoz y Javier Gómez-Quintero, CEO y director comercial de JP Financial.
- Crónica Rosa: Del caso Mario Biondo a la detención del marido de Raquel MosqueraFederico comenta toda la actualidad del corazón con Isabel González, Paloma Barrientos y Daniel Carande.
- Las claves de la reapertura del caso sobre la muerte de Mario BiondoFederico habla con Miguel Ángel Pérez y Alfonso Egea sobre la reapertura de la investigación sobre la muerte de Mario Biondo.
- Prohibido Contar Ovejas: Peaky Blinders: elegancia, sangre y ambición en Birmingham (Vol. I. Temporadas 1-2)e apuestas y whisky a sangre y poder. Repasamos las dos primeras temporadas de Peaky Blinders, el ascenso imparable de los Shelby en Birmingham.
- Tertulia de Federico: TVE ensucia la memoria de los muertos el 7-OFederico analiza cómo TVE está manipulando y ensucia la memoria del 7-O con Rosana Laviada, Bieito Rubido y Joaquín Manso.
- Llega Claves Personales, el nuevo videopodcast de Juan Pablo PolvorinosLlega Claves Personales, el nuevo podcast de Juan Pablo Polvorinos con historias y conversaciones que inspiran y hacen pensar.
- La Bolsa: 15.500 puntos para el Ibex 35Federico comenta con Luis F. Quintero la apertura de la bolsa.
- La república de los Tonnntos: La última de Barbie Gaza tras llegar a España de su "secuestro vip"Santi González comenta las declaraciones de Barbie Gaza al regresar a España acusando a Israel de torturas y negando las violaciones del 7-O.
- Suscríbase a los podcast