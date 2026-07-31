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- 'El Foso y el Péndulo' (1991) y 'Castle Freak' (1995): el arte perdido de Stuart Gordon y Full MoonNuevo programa de Par-Impar sobre dos serie B de terror directo a vídeo de los noventa: Castle Freak y El Pozo y el Péndulo, de Stuart Gordon.
- Federico Jiménez Losantos, sobre Ceuta: "Estamos ante un acto de guerra"El director de Es la Mañana analiza el asalto a la soberanía española y la capitulación de Sánchez ante el régimen marroquí.
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