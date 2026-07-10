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- Crónica Rosa: Meghan al rescate de HarryFederico y Verónica Caso comentan toda la actualidad del corazón con Emilia Landaluce, Beatriz Cortázar y Carlos Pérez Gimeno.
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- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
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- Las Noticias de la Mañana: Incendios forestales se disparan mientras las comunidades autónomas denuncian falta de mediosFederico y el equipo de La Mañana analizan las noticias de la mañana.
- La República de los Tonnntos: La graduación de la hija de Sánchez y Begoña en un "chiringuito educativo"Santi González comenta las imágenes de la graduación de Ainhoa Sánchez ante la mirada de su padre y su imputada madre.
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