Por fin es viernes: La muerte de Robin Hood: ¿Héroe o asesino?

Últimos audios
- Estrenos de cine: "Normal" y "Minions & Monsters" llegan a los cinesLuis Herrero analiza con Juanma González, Dani Palacios y Jesús Fernández Úbeda los estrenos de la semana.
- Boletín de las 18:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Boletín de las 17:00Verónica Jorro resume toda la actualidad.
- Las noticias de Herrero: ¿Es falso el hallazgo del tesoro visigodo de Recópolis?Luis Herrero entrevista a Vicente G. Olaya, periodista de El País especializado en Arqueología.
- Editorial Luis Herrero: Hacienda investiga fiscalmente a Zapatero, su mujer, sus hijas y Julio MartínezLuis Herrero analiza las novedades judiciales que implican al expresidente del Gobierno.
- Es Noticia: Sánchez sigue acumulando imputadosJuan Pablo Polvorinos repasa la actualidad centrada en cómo el Gobierno de Sánchez sigue acumulando imputados en diversas causas.
- Editorial de Juan Pablo: Sánchez cosecha 34 imputaciones másJuan Pablo Polvorinos las últimas imputaciones judiciales mientras Hacienda confirma que investiga a Zapatero, su mujer y sus hijas desde junio.
- Boletín de las 15:00Juan Pablo Polvorinos resume toda la actualidad.
- Madrid es Noticia: El delegado del Gobierno tilda de "sistémica" la corrupción del PP y de "casos puntuales" la del PSOEGonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña centrada en las declaraciones de Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid.
- Kilómetro Cero: Robos violentos en joyerías y mercado inmobiliarioJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Suscríbase a los podcast