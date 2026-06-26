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Por fin es viernes

Por fin es viernes: 'Carmen, Nada de Nadie'

Arconada comenta los estrenos de cine de la semana. Encarna Jiménez y Ayanta Barilli comentan toda la actualidad cultural.

Es la Mañana de Federico

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