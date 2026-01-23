Últimos audios
- Madrid es Noticia: Ayuso: "No vamos a acusar al Gobierno de asesinos"Gonzalo Heredero repasa la actualidad madrileña.
- Con Ánimo de Lucro: Milei regresa a Davos para defender los logros del capitalismoLuis F. Quintero y su equipo analizan el último discurso de Milei en Davos.
- Kilómetro Cero: ESPECIAL FITUR 2026 - Boadilla del MonteJaume Segalés y su equipo comentan asuntos de la actualidad y traen las mejores recomendaciones culturales.
- Boletín de las 13:00Noelia Bautista resume toda la actualidad.
- Por fin es viernes: 'Hamnet', "Una hora de dolor, pero la media hora final es magistral"Arconada comenta los estrenos de cine de la semana y Encarna Jiménez y Ayanta Barilli toda la actualidad cultural.
- Boletín de las 12:00Noelia Bautista resume roda la actualidad.
- Crónica Rosa: Valeri rectifica a Álvaro Muñoz Escassi tras retirar su denuncia: "No podía desmentir mi verdad"Federico e Isabel comentan toda la actualidad del corazón con Ana Mateu, Daniel Carande y Carlos Pérez Gimeno.
- El Primer Palo (22/01/2026); Programa completo; la nueva lesión de PedriTertulia con Paco Rabadán, Sergio Fernández y Paul Tenorio
- El Primer Palo (22/01/2026); Al infierno con los TattagliaRichard Dees repasa los medios de comunicación
- El Primer Palo (22/01/2026); Comentario de Juanma; Alvaro ArbeloaJuanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
