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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: El Gobierno de Sánchez rinde pleitesía al rey de Marruecos

Santiago González comenta las reacciones ante la invasión de marroquís en Ceuta y cómo los ministros de Sánchez festejan con el rey de Marruecos.

Es la Mañana de Federico
Santiago González comenta las reacciones ante la invasión de marroquís en Ceuta y cómo los ministros de Sánchez festejan con el rey de Marruecos.
El rey de Marruecos, Mohamed VI, y su heredero, el príncipe Moulay Hasán. | Europa Press

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