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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: La izquierda del "Begoña Gómez no es la mujer de Sánchez" pero grita "el novio de Ayuso"

Santiago González comenta cómo los voceros repiten la consigna de Sánchez de que Begoña Gómez "no es mi mujer sino Begoña Gómez".

Es la Mañana de Federico
Santiago González comenta cómo los voceros repiten la consigna de Sánchez de que Begoña Gómez "no es mi mujer sino Begoña Gómez".
Cordon Press

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