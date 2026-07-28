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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: La poca memoria de Puente, lo que decía de la UME

Santiago González comenta las declaraciones de Óscar Puente sobre la UME y las CCAA en apuros que recurren a ella, como con los incendios.

Es la Mañana de Federico
Santiago González comenta las declaraciones de Óscar Puente sobre la UME y las CCAA en apuros que recurren a ella, como con los incendios.
Óscar-Puente-100726 | Europa Press

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