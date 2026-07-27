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- Ester Muñoz sobre Oscar Puente: "No ha dirigido una emergencia en su vida"Rosana Laviada entrevista a Ester Muñoz, portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados.
- Las Noticias de la Mañana: Última hora de los incendiosRosana Laviada y el equipo de La Mañana repasan la actualidad y entrevistan a distintos alcaldes de varias localidades afectadas por los incendios.
- La alcaldesa de Villa del Prado: "Todavía no tenemos noticias sobre el origen del primer incendio"Rosana Laviada entrevista a Belén Rodríguez, alcaldesa de Villa del Prado para hablar de las novedades del incendio en su localidad.
- El alcalde de Pelayos de la Presa: "El objetivo es mantener el pueblo limpio y ordenado"Rosana Laviada entrevista a Antonio Sin, alcalde de Pelayos de la Presa para comentar las novedades del incendio en la localidad.
- Los alcaldes de Cadalso de los Vidrios y Cenicientos: "La situación es muy cambiante"Rosana Laviada entrevista a Verónica Muñoz, alcaldesa de Cadalso de los Vidrios y a Jerónimo López, alcalde de Cenicientos acerca de los incendios.
- Eduardo Rojas sobre los incendios: "El territorio tiene que estar cuidado con gestión forestal"Rosana Laviada entrevista a Eduardo Rojas, experto en gestión forestal e ingeniero de Montes, sobre los incendios y por qué son tan virulentos.
- Federico a las 8: Ribera, abanico en mano, se ríe de los españolesRosana Laviada analiza la entrevista de la exministra a El País culpando de los incendios y el caos ferroviario al cambio climático.
- La República de los Tonnntos: La izquierda muestra su cara más miserable con los incendios: "Ni una lágrima por Madrid"Santi González comenta las reacciones de políticos de izquierdas y voceros del Gobierno en cuanto un incendio ha afectado a Madrid: "Ayuso culpable".
- Prensa Económica: El decreto de PSOE y Sumar que desprotege al propietario y agrava el pánico inmobiliarioRosana Laviada repasa con Beatriz García toda la actualidad económica, centrada principalmente en el pacto entre PSOE y Sumar acerca de la vivienda.
- Federico a las 7: Sánchez y la secta climáticaRosana Laviada analiza la reacción de Pedro Sánchez y toda la secta climática culpando de los incendios al cambio climático.
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