Menú
La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: La izquierda muestra su cara más miserable con los incendios: "Ni una lágrima por Madrid"

Santi González comenta las reacciones de políticos de izquierdas y voceros del Gobierno en cuanto un incendio ha afectado a Madrid: "Ayuso culpable".

Es la Mañana de Federico
Santi González comenta las reacciones de políticos de izquierdas y voceros del Gobierno en cuanto un incendio ha afectado a Madrid: "Ayuso culpable".
Imagen TV

Escucha este programa en cualquier momento y lugar a través de los podcasts de Libertad Digital y esRadio. Descarga nuestra aplicación para iOs o Android, visita nuestra página web en esradio.fm, o encuéntranos en Apple Podcast, Spotify, Podimo, Amazon Music, Youtube o iVoox. ¡No olvides suscribirte!

Este capítulo puede contener información comercial de anunciantes y/o marcas colaboradoras que contribuyen a la creación y difusión de nuestros contenidos. Gracias por colaborar con nuestras marcas colaboradoras.

Temas

Últimos audios

Lo más escuchado