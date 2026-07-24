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- Prensa Económica: El consejero antinuclear de Teresa Ribera se ha embolsado 800.000 euros de dinero públicoRosana Laviada repasa con Beatriz García toda la actualidad económica, centrada principalmente en el consejero antinuclear de Teresa Ribera.
- Las Noticias de la Mañana: Se declara emergencia nacional por los incendios en la Comunidad de Madrid y ÁvilaRosana Laviada y el equipo de La Mañana analizan las noticias de la mañana centradas en la emergencia nacional por incendios en Madrid y Ávila.
- Entrevista a Lorent Saleh: "Si las máquinas entran no se podrán recuperar los cadáveres"Rosana Laviada entrevista al activista venezolano Lorent Saleh que cuenta la situación de Venezuela un mes después de los terremotos.
- Entrevista al alcalde de Navas del Rey: "Temíamos que los dos incendios se juntaran en nuestro pueblo"Rosana Laviada entrevista a Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey, una de las localidades afectadas por los incendios.
- Federico a las 8: El drama de los incendios deja en evidencia al GobiernoRosana Laviada analiza la inacción del Gobierno ante el drama que están viviendo los vecinos de numerosos municipios afectados por los incendios.
- Federico a las 7: Emergencia Nacional en Madrid después de pedirlo la CAMRosana Laviada analiza cómo Interior declara la emergencia de interés nacional por los incendios en Madrid tras pedirlo Ayuso.
- Prohibido Contar Ovejas: Billboard. Julio 1996Un viaje musical en esRadio de la mano de Felipe Couselo para recordar los éxitos de U2, Robert Miles o la mítica 'Macarena' en EE. UU.
- El Primer Palo (23/07/2026); programa completo: El caso Rodri y las primeras declaraciones de De la FuenteTertulia con Isra Íñiguez, Paco Rabadán y Sergio Fernández.
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