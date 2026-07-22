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Mundial de Fútbol 2026

La República de los Tonnntos: Évole celebra el Mundial sorprendiéndose de que la Selección esté formada por… ¡españoles!

Santiago González comenta cómo Évole se muestra sorprendido de que en la Selección hay "catalanes, vascos, andaluces, extremeños…"

Es la Mañana de Federico
Santiago González comenta cómo Évole se muestra sorprendido de que en la Selección hay "catalanes, vascos, andaluces, extremeños…"
Jordi Évole en televisión. | RTVE

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