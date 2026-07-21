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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: Los socios proetarras de Sánchez ya ensayan el boicot al Mundial de España

Santiago González comenta el boicot de los socios de Sánchez a la selección españolas durante el Mundial de este año.

Es la Mañana de Federico
Santiago González comenta el boicot de los socios de Sánchez a la selección españolas durante el Mundial de este año.
La mujer que plantó cara a los proetarras en Bilbao. | Redes Sociales

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