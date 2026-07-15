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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: Las ridículas defensas de David Sánchez desde el PSOE, no han entendido ni la sentencia

Santi González comenta las reacciones desde el Gobierno y el PSOE a la condena de David Sánchez como la de la Secretaria de Organización del PSOE.

Es la Mañana de Federico
Santi González comenta las reacciones desde el Gobierno y el PSOE a la condena de David Sánchez como la de la Secretaria de Organización del PSOE.
Rebeca Torró, sustituta de Santos Cerdán en la secretaría de Organización del PSOE | EFE

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