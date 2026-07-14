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- El Primer Palo (13/07/2026); programa completo: Previa España - FranciaTertulia con Sergio Fernández, Paco Rabadán y María Trisac
- Ni olvido ni perdón: Todo lo que supuso el asesinato de Miguel Ángel Blanco y qué papel jugó OtegiCarlos Cuesta comenta con Daniel Portero el punto de inflexión que supuso el secuestro y muerte del concejal de Ermua y como el PSOE se apoya en Bildu
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