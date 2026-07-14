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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: Al descubierto la hipocresía de Sánchez con el grupo Quirón

Santi González comenta cómo tanto Sánchez como Begoña son clientes de Quirón, grupo médico al que atacan para atacar a Ayuso.

Es la Mañana de Federico
Santi González comenta cómo tanto Sánchez como Begoña son clientes de Quirón, grupo médico al que atacan para atacar a Ayuso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a su mujer, Begoña Gómez en su viaje oficial a China. EFE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL | EFE

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