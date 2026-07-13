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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: El chivato del asesinato de Miguel Ángel Blanco ya pasea en su pueblo

Santi González comenta cómo Ibon Muñoa, chivato en el asesinato del concejal, ha sido recibido como un héroe. La tumba tuvo que ser llevada a Galicia.

Es la Mañana de Federico
Santi González comenta cómo Ibon Muñoa, chivato en el asesinato del concejal, ha sido recibido como un héroe. La tumba tuvo que ser llevada a Galicia.
Miguel Ángel Blanco | EFE

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