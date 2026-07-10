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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: La graduación de la hija de Sánchez y Begoña en un "chiringuito educativo"

Santi González comenta las imágenes de la graduación de Ainhoa Sánchez ante la mirada de su padre y su imputada madre.

Es la Mañana de Federico
Santi González comenta las imágenes de la graduación de Ainhoa Sánchez ante la mirada de su padre y su imputada madre.
Hasta Barcelona se ha desplazado el presidente del Gobierno Pedro Sánchez que ha acudido con su esposa Begoña Gómez | RTVE- Pool

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