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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: El ramo de flores que no pudo recoger la imputada, y sin pasaporte, Begoña

Santi González comenta la anécdota a la llegada de Sánchez a Turquía para asistir a la cumbre de la OTAN. Había dos ramos de flores, uno para Begoña.

Es la Mañana de Federico
Santi González comenta la anécdota a la llegada de Sánchez a Turquía para asistir a la cumbre de la OTAN. Había dos ramos de flores, uno para Begoña.
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