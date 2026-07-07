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Mundial de Fútbol 2026

La República de los Tonnntos: TVE intoxica en favor del PSOE hasta en el fútbol

Santi González comenta lo que dijeron los comentaristas del partido entre Portugal - España en el Mundial de Fútbol.

Es la Mañana de Federico
Santi González comenta lo que dijeron los comentaristas del partido entre Portugal - España en el Mundial de Fútbol.
Europa Press

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