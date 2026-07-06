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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: Los que alertan por la "ultraderecha" en Andalucía hicieron lo mismo con el pacto PP-Cs

Santi González comenta cómo los que ponen el grito en el cielo por el pacto de Moreno con Vox ya hicieron lo propio con el pacto PP-Cs.

Es la Mañana de Federico
Santi González comenta cómo los que ponen el grito en el cielo por el pacto de Moreno con Vox ya hicieron lo propio con el pacto PP-Cs.
La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante la jornada 'Primavera de lucha, primavera de esperanza', en el Círculo de Bellas Artes, a 12 de junio de 2026, en Madrid (España). | Europa Press

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