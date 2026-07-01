La República de los Tonnntos: Los hijos del contribuyente a la pública, la de Sánchez a la privada en Londres

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- Tertulia de Federico: Un plan para reventar el censo electoralFederico analiza con Carlos Cuesta, Marhuenda y Rosana Laviada las medidas de Sánchez encaminadas a alterar el censo electoral.
- El Primer Palo (30/06/2026); el Ring; Oleksandr Usyk renuncia a sus cinturonesJaime Ugarte comenta con Emilio Marquiegui la actualidad del boxeo
- El Primer Palo (30/06/2026); Comentario de Juanma: el fichaje de Pedro Martínez por el Real MadridJanma Rodríguez realiza su comentario de entrada
- Las Noticias de la Mañana: Juanma Moreno sigue en busca del acuerdo con VOX antes del juevesFederico y el equipo de La Mañana analizan las noticias de la mañana.
- Prensa Económica: El Supremo frena la lista de morosos de HaciendaFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica.
- La República de los Tonnntos: Los hijos del contribuyente a la pública, la de Sánchez a la privada en LondresSanti González comenta cómo el pasaporte de Begoña nos ha permitido conocer dónde estudia la hija de Pedro Sánchez.
- Federico a las 8: ¿Por qué se irrita el Gobierno cuando denuncian su sabotaje electoral?Federico analiza el enfado del Gobierno cuando la oposición ha denunciado el intento de cambio del censo electoral que están intentando.
- Federico a las 7: Ley de nietos + regulación sanchista: una bomba para el censoFederico analiza cómo las dos medidas de Sánchez van encaminadas a alterar el censo electoral siendo clave en determinadas provincias.
- Los titulares de la prensa del día 01/07/26Vanessa Vallecillo y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en cómo Sánchez quiere cambiar el censo electoral.
- Federico a las 6: Las trampas de la Ley de Nietos para alterar el censoFederico analiza la Ley de Nietos del Gobierno con la que pretende alterar el censo electoral y ser clave en pequeñas provincias.
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