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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: Los hijos del contribuyente a la pública, la de Sánchez a la privada en Londres

Santi González comenta cómo el pasaporte de Begoña nos ha permitido conocer dónde estudia la hija de Pedro Sánchez.

Es la Mañana de Federico

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Santi González comenta cómo el pasaporte de Begoña nos ha permitido conocer dónde estudia la hija de Pedro Sánchez.
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