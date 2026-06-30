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- Prensa económica: Polémica por la 'Ley de Nietos': su impacto en el censo altera el peso electoral de provincias claveFederico comenta con Luis F. Quintero toda la actualidad económica.
- Las Noticias de la Mañana: El excomisario de Barajas admite citas en el Senado con el supuesto testaferro de ZapateroFederico y el equipo de La Mañana analizan las noticias de la mañana.
- La República de los Tonnntos: La solidaridad del PSOE con Patxi López, todos se lanzan al ridículo de 'Yo con Begoña'Santi González comenta cómo tras la intervención sonrojante de Patxi López con su grito de ‘Yo con Begoña’, se lanzan otros como Diana Morant.
- Federico a las 8: La SEPI, convertida en la cueva de Alí BabáFederico analiza la oleada de nuevos imputados en el caso Sepi, incluida su presidenta Belén Gualda.
- Federico a las 7: España '26: imputados de día y de nocheFederico analiza la avalancha de imputados en las diversas tramas de corrupción que afectan al Gobierno, los nuevos en el caso Sepi.
- Los titulares de la prensa del día 30/06/26Daniel Muñoz y Silvia Riveiro repasan los titulares del día centrados en los 25 nuevos imputados en el caso Sepi, entre ellos su presidenta.
- Federico a las 6: El juez imputa a 25 más en la trama SepiFederico analiza la macrocausa de la Sepi, el juez Pedraz ha imputado a la presidenta y a otras 24 personas en la causa a la 'fontanera' Leire.
- 3/5-El precio de ser honrado en España: Poli bueno, poli maloAntonio Rico, la historia de un policía local que se negó a callar ante la corrupción y y acabó acosado, aislado y marcado durante años.
- El Primer Palo (29/06/2026); programa completo: La jugada de Vinicius para BrasilTertulia con Isra Íñiguez, Paul Tenorio, Sergio Fernández y María Trisac
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