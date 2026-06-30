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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: La solidaridad del PSOE con Patxi López, todos se lanzan al ridículo de 'Yo con Begoña'

Santi González comenta cómo tras la intervención sonrojante de Patxi López con su grito de ‘Yo con Begoña’, se lanzan otros como Diana Morant.

Es la Mañana de Federico

El audio empezará a sonar cuando acabe el anuncio

Santi González comenta cómo tras la intervención sonrojante de Patxi López con su grito de ‘Yo con Begoña’, se lanzan otros como Diana Morant.
Europa Press

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