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Caso Koldo

La República de los Tonnntos: La condena que retrata a la opinión sincronizada, ¿Qué dijeron sobre Ábalos?

Santi González recuerda lo que dijeron los de la opinión sincronizada cuando salieron las primeras informaciones de Ábalos y cómo se retrataron.

Es la Mañana de Federico

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Santi González recuerda lo que dijeron los de la opinión sincronizada cuando salieron las primeras informaciones de Ábalos y cómo se retrataron.
El exministro de Transportes, José Luis Ábalos. | Europa Press

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