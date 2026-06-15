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La República de los Tonnntos

La República de los Tonnntos: El Rey evidencia la ineficacia de Sánchez

Santi González comenta cómo el Rey solucionó rápido la situación cuando se averió el avión del Papa León XIV.

Es la Mañana de Federico

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Santi González comenta cómo el Rey solucionó rápido la situación cuando se averió el avión del Papa León XIV.
El papa León XIV y el rey Felipe VI descienden del avión que debería trasladar al pontífice a Roma tras su viaje de siete días a España por problemas técnicos que impiden su despegue del aeropuerto de Los Rodeos. | EFE

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